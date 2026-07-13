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Roma, aperta la vendita dei tagliandi per il test estivo contro il Cannes

Edoardo Mattei
Pubblicato 1 ora fa il 13/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, aperta la vendita dei tagliandi per il test estivo contro il Cannes

Come acquistare i biglietti e il programma completo delle amichevoli giallorosse

La Roma ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per l’amichevole contro il Cannes, in programma sabato 26 luglio alle ore 18:00. I tifosi che desiderano seguire la squadra in Francia possono già acquistare i tagliandi seguendo le modalità indicate dal club. Per quanto riguarda il settore riservato ai sostenitori romanisti, i posti in Tribuna Ouest sono acquistabili esclusivamente online attraverso il sito ufficiale dell’AS Cannes. Il prezzo di ciascun biglietto è fissato a 15 euro.

I tagliandi saranno disponibili sia in formato PDF sia in versione digitale, compatibile con dispositivi Apple e Android. Le informazioni relative all’apertura dei cancelli, alle modalità di accesso e alle misure di sicurezza saranno comunicate nei giorni che precederanno la gara.

Il calendario delle amichevoli estive della Roma

  • 26 luglio, ore 18:00 (Cannes): Cannes-Roma (terza divisione francese)
  • 1° agosto, ore 16:00 (Cardiff): Cardiff-Roma (Championship)
  • 4 agosto, ore 20:00 (Newport): Newport-Roma (League Two)
  • 8 agosto, ore 16:00 (Brighton): Brighton-Roma (Premier League)
  • 15 agosto, ore 17:30 (Dortmund): Borussia Dortmund-Roma (Bundesliga)
#asr #asroma #cannes #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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