Roma, aperta la vendita dei tagliandi per il test estivo contro il Cannes

Come acquistare i biglietti e il programma completo delle amichevoli giallorosse

La Roma ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti per l’amichevole contro il Cannes, in programma sabato 26 luglio alle ore 18:00. I tifosi che desiderano seguire la squadra in Francia possono già acquistare i tagliandi seguendo le modalità indicate dal club. Per quanto riguarda il settore riservato ai sostenitori romanisti, i posti in Tribuna Ouest sono acquistabili esclusivamente online attraverso il sito ufficiale dell’AS Cannes. Il prezzo di ciascun biglietto è fissato a 15 euro.

saranno disponibili sia in formato PDF sia in versione digitale, compatibile con dispositivi Apple e Android. Le informazioni relative all’apertura dei cancelli, alle modalità di accesso e alle misure di sicurezza saranno comunicate nei giorni che precederanno la gara.

Il calendario delle amichevoli estive della Roma