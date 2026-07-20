Primo colpo per Gasp: Summerville in arrivo

La Roma ha l’accordo con Summerville e vuole avvicinarsi ai 53 milioni richiesti dal West Ham, una cifra simbolica in accordo tra club e giocatore.

Il Tempo (L.Pes) – Primo colpo in arrivo. Gasperini si prepara ad accogliere nella Capitale Crysencio Summerville. La Roma tratta a oltranza col West Ham per regalare all’allenatore un rinforzo di primo livello in un ruolo dove il piemontese attende un titolare, di fatto, da oltre un anno. L’esterno d’attacco è nella lista giallorossa da diversi mesi, e dopo il mancato arrivo di Greeenwood il ds D’Amico ha affondato il colpo per il classe 2001. Dopo aver raggiunto l’intesa con il calciatore per un contratto da oltre 4 milioni a stagione, ora i giallorossi trattano a oltranza con gli inglesi.

Si lavora per il cartellino di Summerville

Esiste un accordo privato trae gli: in caso di retrocessione sarebbe potuto partire per 45 milioni di sterline, ovvero 53 in euro al cambio.in queste ore sta tentando di chiudere l’operazione ad una cifra più bassa. La volontà del ragazzo, in questo senso, può aiutare e non poco. La Roma, dal canto suo, ora ha fretta. Prima di tutto per evitare possibili inserimenti dell’ultimo minuto, ma anche per dare aun rinforzo di qualità proprio dove necessita maggiormente.

Il tecnico, infatti, ha chiesto due nuovi volti alle spalle di Malen, e Summerville, se tutto andrà per il verso giusto, sarà il primo. Poi partirà la caccia ad altri obiettivi, anche se c’è da considerare la situazione di Soulé. L’argentino ad oggi non ha attirato offerte per una partenza, e non si può escludere una permanenza a Trigoria. Per questo il club giallorosso valuta investimenti in prestito. Fredda al momento la pista che porta a Garnacho, anche perché il Chelsea, ad oggi, pretende un obbligo di riscatto che la Roma non ha intenzione di inserire. Sullo sfondo resta il nome di Endrick, proposto da intermediari e che potrebbe uscire a titolo temporaneo dal Real Madrid.