Dodò si allontana dalla Roma: nessuna trattativa con la Fiorentina

Dodò può lasciare la Fiorentina, ma la Roma non ha avviato alcuna trattativa per l’esterno destro brasiliano.

L’addio di Zeki Çelik, trasferitosi a sorpresa alla Juventus dopo il mancato rinnovo del contratto, ha reso necessario per la Roma individuare un rinforzo sulle corsie laterali. Tra i nomi accostati ai giallorossi nelle ultime settimane è emerso anche quello di Dodò, esterno destro della Fiorentina, legato al club viola fino al 2027. Gli ultimi aggiornamenti, però, ridimensionano sensibilmente questa ipotesi. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, infatti, la società della famiglia Friedkin non avrebbe avviato alcuna trattativa né avuto contatti con la dirigenza viola per discutere un’eventuale cessione del classe 1998. Nonostante il raffreddamento della pista che porta nella Capitale, la situazione del brasiliano resta comunque da monitorare: salvo sorprese, il terzino, sul quale resta vivo anche l’interesse del Napoli, dovrebbe lasciare Firenze nel corso di questa sessione di mercato.