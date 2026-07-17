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Belmonte lascia la Roma: tutto fatto per il trasferimento all’Ancona

Andrea Di Geronimo
Pubblicato 2 ore fa il 17/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Belmonte lascia la Roma: tutto fatto per il trasferimento all’Ancona

Belmonte è pronto a iniziare una nuova avventura con l’Ancona: il trasferimento dalla Roma è definito e attende soltanto l’annuncio.

A Trigoria si continua a sfoltire la rosa, dalla prima squadra al settore giovanile. Dopo il trasferimento a parametro zero di Zeki Çelik, anche il mercato in uscita del vivaio registra un nuovo movimento. Come riportato da Gazzetta Regionale, Samuele Belmonte è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Ancona, con la cessione ormai definita in ogni dettaglio e in attesa soltanto degli ultimi adempimenti burocratici per l’ufficialità. L’attaccante classe 2007, impiegato una volta con la Primavera nella scorsa stagione, è pronto a trasferirsi nelle Marche a titolo definitivo, legandosi al club dorico, attualmente militante in Serie D, con un contratto triennale.

#asr #asroma #Samuele Belmonte

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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