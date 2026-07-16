Roma, caccia al nuovo esterno: spuntano Molina e Dodô, attesa per la risposta di Summerville

Dopo il sorprendente addio di Zeki Celik, la Roma torna a muoversi sul mercato per rinforzare la fascia destra.

Due nomi per la fascia

La Roma ha iniziato a valutare nuove soluzioni per l’esterno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel mirino dei giallorossi sarebbero finiti Nahuel Molina dell’Atletico Madrid e Dodô della Fiorentina. Due profili con caratteristiche diverse, ma entrambi considerati interessanti per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini.

La situazione in attacco

Dopo Celik serve una risposta

Parallelamente, lacontinua a lavorare per, individuato come uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo. Il club giallorosso ha già fatto passi importanti nella trattativa e ora attende la risposta definitiva dell’esterno olandese, prima di capire se affondare definitivamente il colpo.

L’addio improvviso di Celik ha cambiato i piani della Roma, che ora deve necessariamente intervenire sulla fascia. La società è pronta a valutare diverse opportunità di mercato per consegnare a Gasperini un organico completo e competitivo, con Molina e Dodô entrati nella lista dei possibili rinforzi.