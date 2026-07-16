Roma, caccia al nuovo esterno: spuntano Molina e Dodô, attesa per la risposta di Summerville

Dopo il sorprendente addio di Zeki Celik, la Roma torna a muoversi sul mercato per rinforzare la fascia destra.
Due nomi per la fascia
La Roma ha iniziato a valutare nuove soluzioni per l’esterno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel mirino dei giallorossi sarebbero finiti Nahuel Molina dell’Atletico Madrid e Dodô della Fiorentina. Due profili con caratteristiche diverse, ma entrambi considerati interessanti per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini.
La situazione in attaccoParallelamente, la Roma continua a lavorare per Crysencio Summerville, individuato come uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo. Il club giallorosso ha già fatto passi importanti nella trattativa e ora attende la risposta definitiva dell’esterno olandese, prima di capire se affondare definitivamente il colpo.
Dopo Celik serve una risposta
L’addio improvviso di Celik ha cambiato i piani della Roma, che ora deve necessariamente intervenire sulla fascia. La società è pronta a valutare diverse opportunità di mercato per consegnare a Gasperini un organico completo e competitivo, con Molina e Dodô entrati nella lista dei possibili rinforzi.