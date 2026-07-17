Roma, Rensch suona la carica sui social: messaggio di appartenenza ai tifosi

Il difensore olandese condivide gli scatti dal ritiro di Trigoria e manda un segnale in vista della nuova stagione

La preparazione estiva della Roma prosegue a Trigoria e cresce l’entusiasmo anche sui social. Tra i protagonisti delle ultime ore c’è Devyne Rensch, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una raccolta di immagini dei primi giorni di lavoro agli ordini di Gian Piero Gasperini. Nel post compaiono diversi momenti vissuti durante gli allenamenti al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. In uno degli scatti il difensore olandese posa sorridente insieme a Paulo Dybala, Matías Soulé, Mario Hermoso, Robinio Vaz e Pierluigi Gollini, mentre in un’altra fotografia è ritratto durante una fase di lavoro sul campo accanto ad Artem Dovbyk.

Rensch ha voluto esprimere tutta la propria motivazione con un messaggio rivolto all’ambiente giallorosso:

“Per la maglia. Per la gente. Per la Roma. Pronti per la nuova stagione”.

Parole che testimoniano la voglia del terzino di iniziare al meglio la nuova annata e di contribuire agli obiettivi della squadra, alimentandodei tifosi romanisti in questa fase iniziale del ritiro.