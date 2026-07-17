Roma, Thuram tra le possibili opzioni a centrocampo: tutto dipende dal futuro di Koné

Il club giallorosso studia le alternative in caso di cessione del francese: la Juventus valuta il cartellino fino a 50 milioni

La Roma continua a pianificare le prossime mosse di mercato e, oltre ai rinforzi offensivi, valuta anche possibili scenari per il centrocampo. L’eventuale partenza di Manu Koné potrebbe infatti spingere la dirigenza a intervenire con un acquisto di spessore per mantenere elevata la qualità della rosa. Tra i nomi seguiti dal club capitolino ci sarebbe anche Khéphren Thuram. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il centrocampista della Juventus è stato inserito nella lista dei profili monitorati qualora arrivasse un’offerta importante per Koné.

La Juventus fissa il prezzo

Thuram è approdato in bianconero nell’estate del 2024 dall’OGC Nizza e, nel giro di due stagioni, il suo valore di mercato è cresciuto sensibilmente. Per questo motivo la Juventus prenderebbe in considerazione una sua eventuale cessione soltanto di fronte a una proposta compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. A confermare la volontà del club torinese di non privarsi facilmente del giocatore c’è anche quanto accaduto nella scorsa finestra invernale di mercato, quando sarebbe stata respinta un’offerta da circa 50 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita.

Tutto ruota intorno a Koné

Per il momento l’interesse della Roma resta legato al futuro di Manu Koné. Soltanto nel caso in cui il centrocampista francese dovesse ricevere una proposta ritenuta soddisfacente dalla società, i giallorossi potrebbero trasformare il monitoraggio di Thuram in una vera trattativa. Al momento non risultano contatti ufficiali tra i due club, ma il profilo del centrocampista francese rappresenta una delle opzioni prese in considerazione dalla dirigenza per non farsi trovare impreparata in caso di cambiamenti nella mediana di Gian Piero Gasperini.