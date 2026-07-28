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Roma, febbre Olimpico: 40mila abbonamenti in 20 giorni! Vendite chiuse dopo il boom di richieste

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, febbre Olimpico: 40mila abbonamenti in 20 giorni! Vendite chiuse dopo il boom di richieste

L’entusiasmo attorno alla nuova Roma di Gian Piero Gasperini continua a crescere. La risposta dei tifosi giallorossi è stata straordinaria anche in vista della stagione 2026/27. 

Passione senza limiti

L’amore del popolo romanista per la propria squadra non conosce soste. In appena venti giorni, migliaia di tifosi hanno deciso di assicurarsi un posto fisso allo Stadio Olimpico, confermando ancora una volta il forte legame tra la Roma e la sua tifoseria, pronta a sostenere la squadra fin dalla prima giornata.

I numeri della campagna

La Roma ha raggiunto quota 40mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27. Le ultime tessere sono state assegnate attraverso la Waiting List, permettendo di esaurire completamente la disponibilità riservata agli abbonati. Per questo motivo il club ha deciso di interrompere la vendita degli abbonamenti, lasciando disponibili esclusivamente i pacchetti dedicati alle aree hospitality.

Ora spazio alla vendita dei biglietti

La chiusura anticipata della campagna consentirà alla società di gestire al meglio la vendita libera dei biglietti durante la stagione, permettendo anche ai tifosi non abbonati di assistere alle gare casalinghe. Un risultato che conferma ancora una volta l’enorme entusiasmo che circonda la Roma e che promette uno Stadio Olimpico gremito per tutta l’annata.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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