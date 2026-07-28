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Mercato Roma, si raffredda la pista Ezzazouli e Schade: costano troppo

Dienabou Balde
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, si raffredda la pista Ezzazouli e Schade: costano troppo

Il mercato della Roma continua a muoversi. D’Amico segue diversi profili da regalare a Gasperini.

Manca sempre meno all’inizio del campionato, e la Roma sta continuando a lavorare per rinforzare la propria rosa. Il primo colpo è arrivato: Santiago Castro ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Ora l’attenzione è tutta puntata sull’esterno d’attacco. I nomi sono tanti, e quello più caldo in queste ultime ore sembra essere quello di Nusa, il cui sogno rimane vivo. Ma Tony D’Amico non ha intenzione di fermarsi e sta continuando a seguire diversi profili, anche di stampo internazionale.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la società capitolina avrebbe effettuato dei sondaggi per Ezzazouli e Schade, rispettivamente in forze del Betis e del Brentford. Due profili giovani, che posso offrire prospettiva ma soprattutto esperienza a livello europeo. La pista che potrebbe portare a questi due giocatori, però, si prospetta complicata.

Costi troppo elevati

Sempre come riferisce la testata, la Roma non ha accelerato a causa dei costi dei due calciatori, considerati entrambi troppo alti. La dirigenza giallorossa, dunque, ha deciso da mettere momentaneamente da parte quest’ipotesi per concentrarsi su altri obiettivi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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