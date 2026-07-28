Da tempo il nome di Kerim Alajbegovic continua ad essere uno dei più caldi di questa sessione di calciomercato. Tuttavia, la Roma non è l’unico club interessato al talento bosniaco.

Da quel rigore di Zenica contro l‘Italia, il profilo di Alajbegovic è stato uno dei più seguiti non solo in Europa, ma anche in Serie A. Il classe 2007, grazie all’esperienza in America con la sua Bosnia, ha avuto la possibilità di mettersi in scena in un palcoscenico mondiale ed ha attirato a sè l’attenzione di tantissime squadre. Tra le prime, c’era stata proprio la Roma, che però non è ancora riuscita ad affondare il colpo. Nel frattempo, alla corsa si sono aggiunte Juventus, Napoli, Atalanta e Chelsea.

Atalanta e Chelsea in prima fila