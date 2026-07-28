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Mercato Roma, continua l’assalto per Alajbegovic: Chelsea e Atalanta in pole position

Dienabou Balde
Pubblicato 31 minuti fa il 28/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Mercato Roma, continua l’assalto per Alajbegovic: Chelsea e Atalanta in pole position

Da tempo il nome di Kerim Alajbegovic continua ad essere uno dei più caldi di questa sessione di calciomercato. Tuttavia, la Roma non è l’unico club interessato al talento bosniaco. 

Da quel rigore di Zenica contro l‘Italia, il profilo di Alajbegovic è stato uno dei più seguiti non solo in Europa, ma anche in Serie A. Il classe 2007, grazie all’esperienza in America con la sua Bosnia, ha avuto la possibilità di mettersi in scena in un palcoscenico mondiale ed ha attirato a sè l’attenzione di tantissime squadre. Tra le prime, c’era stata proprio la Roma, che però non è ancora riuscita ad affondare il colpo. Nel frattempo, alla corsa si sono aggiunte Juventus, Napoli, Atalanta e Chelsea. 

Atalanta e Chelsea in prima fila

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, il club giallorosso continua a lavorare sottotraccia per l’attaccante del Salisburgo. Intanto, però, anche Atalanta e Chelsea stanno muovendo i primi passi, con i blues che sembrano essere in vantaggio. Anche i bergamaschi stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, e starebbero pensando di presentarsi presto alle porte del club tedesco per dare il via ad una trattativa. La Roma rimane attenta sullo sfondo, contemporaneamente continua a lavorare su più fronti: dopo Castro, vuole regalare un altro rinforzo a Gasperini.

#Alajbegović #asroma #Gasperini #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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