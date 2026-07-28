ULTIM'ORA
ltalia, Claudio Ranieri candidato forte per il ruolo da direttore tecnico. Mancini il favorito per la panchina Mercato Roma, continua l’assalto per Alajbegovic: Chelsea e Atalanta in pole position Dovbyk è arrivato a Bologna: sciarpa rossoblù al collo e visite mediche, inizia la nuova avventura Mercato Roma, si raffredda la pista Ezzazouli e Schade: costano troppo Roma, febbre Olimpico: 40mila abbonamenti in 20 giorni! Vendite chiuse dopo il boom di richieste Calciomercato, il Besiktas interessato a Soulé Calciomercato, la Roma segue Nicolas Raskin Roma, Angelino può partire Castro va alla Roma. Ora Nusa Non solo Castro. Ora caccia all’esterno
CALCIOMERCATO
BREAKING

Dovbyk è arrivato a Bologna: sciarpa rossoblù al collo e visite mediche, inizia la nuova avventura

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 28/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk è arrivato a Bologna: sciarpa rossoblù al collo e visite mediche, inizia la nuova avventura

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Artem Dovbyk. Dopo l’arrivo di Santiago Castro nella Capitale, l’attaccante ucraino ha raggiunto Bologna. 

Primo giorno in rossoblù

Si apre un nuovo capitolo nella carriera di Artem Dovbyk. L’ex centravanti della Roma è atterrato questa mattina all’aeroporto di Bologna, pronto a iniziare la sua esperienza agli ordini del club rossoblù dopo l’accordo raggiunto tra le due società.

L’accoglienza

Come mostrato in un video pubblicato da Gianluca Di Marzio, Dovbyk è stato accolto all’arrivo dal direttore sportivo Marco Di Vaio. L’attaccante ucraino ha posato con la sciarpa del Bologna al collo, concedendosi ai fotografi prima di dirigersi verso le visite mediche, passaggio che precederà la firma sul nuovo contratto. Ad attenderlo all’aeroporto erano presenti pochi sostenitori rossoblù.

Ora manca solo l’ufficialità

Conclusi i controlli medici e la firma, Dovbyk diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Per l’attaccante si tratta dell’occasione giusta per rilanciarsi dopo l’esperienza alla Roma, mentre il club emiliano aggiunge al proprio reparto offensivo un centravanti con esperienza internazionale e voglia di tornare protagonista.

https://x.com/dimarzio/status/2082033522437484924?s=46

#asr #asroma #Bologna #dovbyk #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

195 articoli

ARTICOLI CORRELATI