È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Artem Dovbyk. Dopo l’arrivo di Santiago Castro nella Capitale, l’attaccante ucraino ha raggiunto Bologna.
Primo giorno in rossoblù
Si apre un nuovo capitolo nella carriera di Artem Dovbyk. L’ex centravanti della Roma è atterrato questa mattina all’aeroporto di Bologna, pronto a iniziare la sua esperienza agli ordini del club rossoblù dopo l’accordo raggiunto tra le due società.
L’accoglienza
Come mostrato in un video pubblicato da Gianluca Di Marzio
, Dovbyk
è stato accolto all’arrivo dal direttore sportivo Marco Di Vaio
. L’attaccante ucraino ha posato con la sciarpa del Bologna
al collo, concedendosi ai fotografi prima di dirigersi verso le visite mediche, passaggio che precederà la firma sul nuovo contratto. Ad attenderlo all’aeroporto erano presenti pochi sostenitori rossoblù.
Ora manca solo l’ufficialità
Conclusi i controlli medici e la firma, Dovbyk diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna
. Per l’attaccante si tratta dell’occasione giusta per rilanciarsi dopo l’esperienza alla Roma
, mentre il club emiliano aggiunge al proprio reparto offensivo un centravanti con esperienza internazionale e voglia di tornare protagonista.
https://x.com/dimarzio/status/2082033522437484924?s=46