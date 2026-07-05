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Dybala-Roma, avanti insieme: rinnovo a un passo

Guido Rufino
Pubblicato 4 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dybala-Roma, avanti insieme: rinnovo a un passo

La Roma è pronta a blindare uno dei suoi uomini simbolo. Paulo Dybala è vicino al rinnovo con il club giallorosso.

Dybala verso il rinnovo

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Roma e Paulo Dybala avrebbero ormai trovato l’intesa per proseguire insieme. La trattativa, avviata a metà maggio su impulso di Ryan Friedkin, ha registrato un’accelerazione grazie ai continui contatti tra il direttore sportivo Tony D’Amico e l’agente dell’argentino, Carlos Novel. Resta da definire soltanto un ultimo dettaglio legato a un vecchio bonus, poi dovrebbe arrivare la firma su un nuovo contratto annuale, probabilmente con opzione. La Joya, inoltre, avrebbe già accantonato l’ipotesi di un trasferimento al Boca Juniors.

Pellegrini e Celik, si lavora ai rinnovi

Oltre a Dybala, la Roma è al lavoro anche per i prolungamenti di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, entrambi formalmente con il contratto scaduto. Per il difensore turco ci sarebbe già un’intesa di massima con il suo entourage e il comunicato potrebbe arrivare a breve. Per il capitano, invece, servirà un nuovo incontro, anche se filtra ottimismo grazie ai buoni rapporti tra il club e il suo procuratore. La volontà della società sarebbe quella di accontentare Gian Piero Gasperini confermando anche il centrocampista romano.

Greenwood resta la priorità

Sul fronte mercato, la Roma continua a spingere per Mason Greenwood. Dopo aver trovato un accordo con l’attaccante inglese sulla base di un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, il club è chiamato ora a trasformare i contatti in un’offerta concreta al Marsiglia. Nel frattempo, l’Atletico Madrid resta vigile ma senza aver presentato proposte ufficiali, mentre il Fenerbahce ha smentito le indiscrezioni relative a un presunto blitz in Francia. Parallelamente, la società ha definito anche il programma estivo: il raduno è fissato per il 13 luglio, seguito da una serie di amichevoli prima del ritiro in Galles e del prestigioso test di Ferragosto contro il Borussia Dortmund.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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