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Roma, è la settimana di Greenwood: pronta l’offerta da 45 milioni al Marsiglia

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, è la settimana di Greenwood: pronta l’offerta da 45 milioni al Marsiglia

La Roma si prepara a entrare nel vivo della trattativa per Mason Greenwood.

L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la giornata cerchiata in rosso è quella di martedì 7 luglio, quando la proprietà Friedkin sarebbe pronta a formulare l’offerta ufficiale al Marsiglia. La proposta giallorossa dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro, bonus compresi, nel tentativo di avvicinare le richieste del club francese.

Accordo già trovato con Greenwood

Sempre secondo il quotidiano, la Roma avrebbe già raggiunto un’intesa con Greenwood sulla base di un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Una cifra inferiore rispetto a quella che avrebbe messo sul piatto il Fenerbahce, club che nelle scorse ore ha smentito ufficialmente le indiscrezioni relative a un presunto nuovo assalto per l’attaccante inglese.

Non solo Greenwood: resta vivo il nome Moreira

Parallelamente alla trattativa per Greenwood, la Roma continua a seguire anche Diego Moreira dello Strasburgo. L’esterno belga continua a essere molto apprezzato dalla coppia composta dal direttore sportivo Tony D’Amico e da Gian Piero Gasperini, che lo aveva già individuato come obiettivo ai tempi dell’Atalanta. I prossimi giorni potrebbero quindi risultare decisivi per il mercato giallorosso.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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