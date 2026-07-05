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Le critiche di Koeman, il flop al Mondiale: Malen voglia di Roma

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 05/07/2026 · ⏱ 3 min di lettura
Le critiche di Koeman, il flop al Mondiale: Malen voglia di Roma

Koeman lo ha bocciato al Mondiale, Gasperini è pronto a rilanciarlo: Malen torna alla Roma con voglia di riscatto.

A causa del fragoroso flop americano, l’estate di Donyell Malen si è trasformata in un paradosso perfetto. Così il centravanti non vede l’ora di riabbracciare la sua Roma, porto sicuro e nuova occasione di riscatto come lo è stata lo scorso gennaio dopo i tormenti vissuti all’Aston Villa per ragioni di ruolo. Già, la posizione nel reparto offensivo. Un conflitto tra opinioni e filosofie che, invece, Gian Piero Gasperini è riuscito a tramutare nella chiave di volta del suo sistema di gioco.

Dalla delusione al Mondiale al ritorno nella Capitale

Al Mondiale Malen era partito con grandi aspettative, sospinto proprio dall’exploit in giallorosso: 14 gol e 2 assist in Serie A in 18 gare, vice capocannoniere del campionato, più una rete in Europa League in due partite. Ma nella fase a gironi della rassegna iridata, dopo la gara al debutto giocata per 70′ da centravanti, il ct Ronald Koeman lo ha sostituito con Depay, mentre è stato impiegato nel 5-1 contro la Svezia da esterno largo a destra e cambiato a fine primo tempo con Summerville, con tanto di commento “tagliente” nel dopo gara del commissario tecnico: “Summerville è un giocatore migliore in fase difensiva. Io parlo coi giocatori e cerco di far loro capire il più velocemente possibile i cambiamenti in campo e cosa. Mi rendo conto che la situazione sia difficile per Malen, ma il calcio di alto livello è questo”.

L’ultima apparizione contro la Tunisia, già eliminata, è scivolata via con le stesse modalità. Esterno destro in avvio, dopo un confronto acceso in allenamento con lo stesso Koeman, sostituzione con Summerville al 72′, bocciatura definitiva e panchina in seguito contro il Marocco ai sedicesimi. Un bilancio finale, quindi, non da Donyell.

Gasperini riparte da Malen

Ma per l’attaccante di origini surinamesi il sole è ora di nuovo dietro l’angolo, con il “suo” Gasperini che lo attende per riproporlo più che mai al centro dell’attacco e della Roma. Non a caso, il tecnico sta spingendo in questi giorni per formare un nuovo pacchetto avanzato di altissima qualità che ruoti attorno al numero 14 giallorosso: Dybala ci sarà, e Gasp spera di aggiungere in fretta sulla trequarti pure Greenwood (a destra) e un esterno a piede invertito a sinistra.
Con Donyell Malen che, smaltita l’amarezza al Mondiale, è pronto a riannodare il filo con i gol. Per dimostrare ancora una volta la bontà delle sue ragioni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso)

#asroma #Donyell Malen

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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