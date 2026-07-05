Le critiche di Koeman, il flop al Mondiale: Malen voglia di Roma

Koeman lo ha bocciato al Mondiale, Gasperini è pronto a rilanciarlo: Malen torna alla Roma con voglia di riscatto.

A causa del fragoroso flop americano, l’estate di Donyell Malen si è trasformata in un paradosso perfetto. Così il centravanti non vede l’ora di riabbracciare la sua Roma, porto sicuro e nuova occasione di riscatto come lo è stata lo scorso gennaio dopo i tormenti vissuti all’Aston Villa per ragioni di ruolo. Già, la posizione nel reparto offensivo. Un conflitto tra opinioni e filosofie che, invece, Gian Piero Gasperini è riuscito a tramutare nella chiave di volta del suo sistema di gioco.

Dalla delusione al Mondiale al ritorno nella Capitale

Alera partito con grandi aspettative, sospinto proprio dall’exploit in giallorosso:. Ma nella fase a gironi della rassegna iridata, dopo la gara al debutto giocata per 70′ da centravanti, il ctlo ha sostituito con, mentre è stato impiegato nel 5-1 contro lada esterno largo a destra e cambiato a fine primo tempo con, con tanto di commento “tagliente” nel dopo gara del commissario tecnico: “Summerville è un giocatore migliore in fase difensiva. Io parlo coi giocatori e cerco di far loro capire il più velocemente possibile i cambiamenti in campo e cosa. Mi rendo conto che la situazione sia difficile per Malen, ma il calcio di alto livello è questo”.

L’ultima apparizione contro la Tunisia, già eliminata, è scivolata via con le stesse modalità. Esterno destro in avvio, dopo un confronto acceso in allenamento con lo stesso Koeman, sostituzione con Summerville al 72′, bocciatura definitiva e panchina in seguito contro il Marocco ai sedicesimi. Un bilancio finale, quindi, non da Donyell.

Gasperini riparte da Malen

Ma per l’attaccante di origini surinamesi il sole è ora di nuovo dietro l’angolo, con il “suo” Gasperini che lo attende per riproporlo più che mai al centro dell’attacco e della Roma. Non a caso, il tecnico sta spingendo in questi giorni per formare un nuovo pacchetto avanzato di altissima qualità che ruoti attorno al numero 14 giallorosso: Dybala ci sarà, e Gasp spera di aggiungere in fretta sulla trequarti pure Greenwood (a destra) e un esterno a piede invertito a sinistra.

Con Donyell Malen che, smaltita l’amarezza al Mondiale, è pronto a riannodare il filo con i gol. Per dimostrare ancora una volta la bontà delle sue ragioni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso)