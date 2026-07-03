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Cannes-Roma, tutte le informazioni sulla prima amichevole estiva dei giallorossi

Matias Ndiaye
Pubblicato 31 secondi fa il 03/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Cannes-Roma, tutte le informazioni sulla prima amichevole estiva dei giallorossi

La Roma si prepara ad iniziare il raduno estivo, tra allenamenti e prime amichevoli per riprendere la mano.

Il raduno estivo è fissato per il 13 luglio a Trigoria, data in cui prenderà ufficialmente il via la seconda stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. I giocatori presenti dal primo giorno però, non saranno tutti, tra chi è impegnato in nazionale, chi deve ancora riprendersi dagli infortuni e chi non ha ancora deciso il suo futuro, Gasperini troverà una Roma dimezzata.

Nonostante le defezioni, però, il programma è già definito: si partirà subito con il lavoro fisico e tattico per costruire condizione e identità di gioco. Si passerà poi subito alla prima amichevole estiva, contro il Cannes il 26 luglio allo stadio Pierre de Coubertin, con calcio d’inizio alle 17:30.

Cannes-Roma: prezzi e dove comprare i biglietti

Il club giallorosso inoltre, ha già diffuso le indicazioni per l’acquisto dei biglietti della sfida contro il Cannes. I prezzi partiranno da 10 euro, con vendita attiva sul sito ufficiale del club francese. Prevista anche una tariffa agevolata per gli abbonati: sarà possibile acquistare il proprio posto nel settore Ovest al prezzo di 5 euro, utilizzando un codice personale inviato via e-mail a partire dal 7 luglio. L’agevolazione sarà valida anche per chi sottoscriverà l’abbonamento entro il 19 luglio, garantendo così le stesse condizioni dedicate ai sostenitori già fidelizzati.

Oltre alla sfida con il Cannes, ai giallorossi attenderanno altri test per prepararsi al meglio per la prossima stagione, come: Cardiff, Newport, Brighton e Borussia Dortmund.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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