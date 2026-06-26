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Calciomercato Roma, Romano al Cagliari: cifre e fissate le visite mediche

Redazione
Pubblicato 3 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Romano al Cagliari: cifre e fissate le visite mediche

Alessandro Romano sarà un nuovo calciatore del Cagliari.

La Roma si sta iniziando a muovere concretamente per quanto riguarda le operazioni in uscita per sistemare la situazione Settlement Agreement, in scadenza il 30 giugno.

I giallorossi, dopo giorni di trattative con il Cagliari, ha ufficialmente chiuso per la cessione del giovane svizzero Alessandro Romano. Il classe 2007 si trasferirà in Sardegna a titolo definitivo per 5 milioni più circa 1,5 di bonus.

Romano: scambio di documenti e visite mediche fissate

Per la cessione di Romano al Cagliarila Roma farà poco meno di 6 milioni di plusvalenza, considerando che dovrà il 15% al Winterthur, squadra svizzera nella quale è cresciuto il centrocampista ex Roma Primavera. I due club si sono scambiati i documenti e nella giornata di domani il classe 2006 svolgerà le visite mediche con la società sarda.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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