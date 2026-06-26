Alessandro Romano sarà un nuovo calciatore del Cagliari.
La Roma si sta iniziando a muovere concretamente per quanto riguarda le operazioni in uscita per sistemare la situazione Settlement Agreement, in scadenza il 30 giugno.I giallorossi, dopo giorni di trattative con il Cagliari, ha ufficialmente chiuso per la cessione del giovane svizzero Alessandro Romano. Il classe 2007 si trasferirà in Sardegna a titolo definitivo per 5 milioni più circa 1,5 di bonus.
Romano: scambio di documenti e visite mediche fissatePer la cessione di Romano al Cagliari, la Roma farà poco meno di 6 milioni di plusvalenza, considerando che dovrà il 15% al Winterthur, squadra svizzera nella quale è cresciuto il centrocampista ex Roma Primavera. I due club si sono scambiati i documenti e nella giornata di domani il classe 2006 svolgerà le visite mediche con la società sarda.