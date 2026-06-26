Il percorso al Mondiale di Manu Koné con la sua Francia continua e si appresta ad affrontare l’ultima gara del girone.
La Francia questa sera, alle 21 italiane, dovrà affrontare l’ultimo step per terminare il girone e prepararsi ai sedicesimi di finale. I francesi si sono già qualificati al turno successivo grazie alle due vittorie nelle prime due giornate contro Senegal e Iraq, che li hanno portati in vetta alla classifica con 6 punti.
Koné vince il ballottaggio e parte dal 1′
L’ultima cosa da definire però, sarà capire chi riuscirà ad ottenere il primato nel girone, perché in cima alla classifica del girone I
, insieme ai Bleus,
c’è la Norvegia
di Haaland
, che proprio questa sera affronterà i francesi. Per quest’ultima partita l’allenatore francese Dechamps
ha scelto di dare un’altra occasione dal primo minuto per il centrocampista della Roma Manu Koné
, che ha superato il ballottaggio con Rabiot
.