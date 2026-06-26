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Francia, Deschamps sceglie Koné dal 1′ contro la Norvegia

Redazione
Pubblicato 3 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Francia, Deschamps sceglie Koné dal 1′ contro la Norvegia

Il percorso al Mondiale di Manu Koné con la sua Francia continua e si appresta ad affrontare l’ultima gara del girone.

La Francia questa sera, alle 21 italiane, dovrà affrontare l’ultimo step per terminare il girone e prepararsi ai sedicesimi di finale. I francesi si sono già qualificati al turno successivo grazie alle due vittorie nelle prime due giornate contro Senegal e Iraq, che li hanno portati in vetta alla classifica con 6 punti.

Koné vince il ballottaggio e parte dal 1′

L’ultima cosa da definire però, sarà capire chi riuscirà ad ottenere il primato nel girone, perché in cima alla classifica del girone I, insieme ai Bleus, c’è la Norvegia di Haaland, che proprio questa sera affronterà i francesi. Per quest’ultima partita l’allenatore francese Dechamps ha scelto di dare un’altra occasione dal primo minuto per il centrocampista della Roma Manu Koné, che ha superato il ballottaggio con Rabiot.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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