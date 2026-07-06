La Roma continua a sondare diversi nomi per il mercato in entrata per rinforzare l’organico della rosa di Gasperini.

Oltre all’attacco, la Roma in questi giorni sta valutando anche un colpo a centrocampo in caso uno tra Koné ed El Aynaoui dovesse lasciare i giallorossi, a fronte di un’offerta irrinunciabile.

Timber in uscita dal Marsiglia può essere un’occasione

I nomi sulla lista del DS D’Amico per la mediana giallorossa sono diversi e nelle ultime ore è spuntato anche quello di. Il centrocampista olandese sarebbe uno dei profili seguiti dal club giallorosso per l’eventuale sostituzione di uno tra

Secondo quanto riportato da Leggo , la società giallorossa starebbe valutando anche il classe 2001 come possibile rinforzo per la mediana, qualora dovesse concretizzarsi la cessione di uno dei due centrocampisti attualmente a disposizione diinoltre, è uno dei giocatori destinati a lasciare lnel corso dell’estate e potrebbe diventare un’opportunità di mercato qualora si creassero le giuste condizioni economiche.

Al momento non risultano trattative avviate, ma il nome del centrocampista viene monitorato con attenzione dalla dirigenza romanista per non farsi trovare impreparata in caso di un’importante cessione a centrocampo.