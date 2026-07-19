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Mondiali, questa sera la Finale tra Spagna e Argentina: ecco per chi faranno il tifo i giocatori giallorossi

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiali, questa sera la Finale tra Spagna e Argentina: ecco per chi faranno il tifo i giocatori giallorossi

Alle ore 21 italiane la Spagna e l’Argentina si contenderanno il titolo di campione del Mondo 2026

A Trigoria si pensa anche al Mondiale. Tramite un video pubblicato sui profili social della Roma, i giocatori giallorossi hanno rivelato per chi faranno il tifo questa sera.

A spuntarla è l’albiceleste, con 9 voti a favore contro i due della Francia. Ovviamente, i più carichi sono Dybala e Soulè che nonostante la mancata convocazione, sosteranno comunque i loro compagni di squadra. A tifare l‘Argentina sarà anche Gianluca Mancini che ha voluto riservare una dedica speciale al suo ex compagno e amico Leandro Paredes, con tanto di “Vamos Leandro!”. A tifare la Spagna, invece, saranno Dovbik e Ghilardi.

Il Mondiale di Leandro Paredes

A rappresentare non solo l’Argentina, ma anche un pizzico di Roma, ci sarà Leandro Paredes. Dopo aver salutato i giallorossi lo scorso anno, il centrocampista argentino ha fatto ritorno in patria per vestire la maglia del Boca Juniors con il quale si è guadagnato un posto nella rosa di Scaloni per il Mondiale. Fino ad ora, l’ex giallorosso è stato impegnato 6 volte e si è messo in mostra diverse volte nel centrocampo biancoazzurro grazie ai suoi recuperi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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