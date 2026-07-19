Alle ore 21 italiane la Spagna e l’Argentina si contenderanno il titolo di campione del Mondo 2026
A Trigoria si pensa anche al Mondiale. Tramite un video pubblicato sui profili social della Roma, i giocatori giallorossi hanno rivelato per chi faranno il tifo questa sera.A spuntarla è l’albiceleste, con 9 voti a favore contro i due della Francia. Ovviamente, i più carichi sono Dybala e Soulè che nonostante la mancata convocazione, sosteranno comunque i loro compagni di squadra. A tifare l‘Argentina sarà anche Gianluca Mancini che ha voluto riservare una dedica speciale al suo ex compagno e amico Leandro Paredes, con tanto di “Vamos Leandro!”. A tifare la Spagna, invece, saranno Dovbik e Ghilardi.