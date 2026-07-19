Alle ore 21 italiane la Spagna e l’Argentina si contenderanno il titolo di campione del Mondo 2026

A Trigoria si pensa anche al Mondiale. Tramite un video pubblicato sui profili social della Roma, i giocatori giallorossi hanno rivelato per chi faranno il tifo questa sera.

Il Mondiale di Leandro Paredes

A spuntarla è l’albiceleste, con 9 voti a favore contro i due della. Ovviamente, i più carichi sono Dybala e Soulè che nonostante la mancata convocazione, sosteranno comunque i loro compagni di squadra. A tifare lsarà ancheche ha voluto riservare una dedica speciale al suo ex compagno e amicocon tanto di “Vamos Leandro!”. A tifare la Spagna, invece, saranno

A rappresentare non solo l’Argentina, ma anche un pizzico dici sarà. Dopo aver salutato i giallorossi lo scorso anno, il centrocampista argentino ha fatto ritorno in patria per vestire la maglia delcon il quale si è guadagnato un posto nella rosa diper ilFino ad ora, l’ex giallorosso è stato impegnatoe si è messo in mostra diverse volte nel centrocampo biancoazzurro grazie ai suoi recuperi.