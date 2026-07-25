Calciomercato Roma, D’Amico studia la mossa Nkunku

Il mercato della Roma e del Milan potrebbe intrecciarsi ancora una volta
Attaccante cercasi. A Trigoria la caccia è partita da quasi un mese ormai, ma ancora nessun colpo è stato piazzato dalla società giallorossa. L’obiettivo sarebbe quello di regalare a Gasperini un rinforzo prima dell’inizio della seconda parte della pre-season in Galles (la partenza è prevista il 31 luglio), motivo per cui D’Amico sta ottimizzando il lavoro. Il tempo stringe e l’inizio del campionato si avvicina. Gasp attende, fiducioso. In cima alla lista continua ad esserci Tresoldi, ma il Bruges continua a fare muro. In attesa di novità, il direttore sportivo guarda con attenzione anche alla Serie A.