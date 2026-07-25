Calciomercato Roma, D’Amico studia la mossa Nkunku

Il mercato della Roma e del Milan potrebbe intrecciarsi ancora una volta

Attaccante cercasi. A Trigoria la caccia è partita da quasi un mese ormai, ma ancora nessun colpo è stato piazzato dalla società giallorossa. L’obiettivo sarebbe quello di regalare a Gasperini un rinforzo prima dell’inizio della seconda parte della pre-season in Galles (la partenza è prevista il 31 luglio), motivo per cui D’Amico sta ottimizzando il lavoro. Il tempo stringe e l’inizio del campionato si avvicina. Gasp attende, fiducioso. In cima alla lista continua ad esserci Tresoldi, ma il Bruges continua a fare muro. In attesa di novità, il direttore sportivo guarda con attenzione anche alla Serie A.

Spunta l’idea Nkunku

Secondo quanto riportato da, lasarebbe tornata forte su. L’attaccante era già stato cercato dalla dirigenza giallorossa a gennaio, ma alla fine il francese aveva scelto di sposare il progetto. La passata stagione non è stata una delle migliori dell’attaccante che ha tanta voglia di rilanciarsi, e la Capitale potrebbe essere lo scenario giusto in cui ritornare a farlo. Da capire, però, quali saranno le intenzioni di. Il nuovo allenatore dei rossoneri vuole studiare ancora la rosa che ha disposizione.