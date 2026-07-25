Calciomercato Roma, dalla Germania: El Mala rifiuta i giallorossi

La pista che potrebbe portare Said El Mala si raffredda sempre di più

Secondo quanto riferito da SkySport Germania, nella notte tra giovedì e venerdì, il calciatore avrebbe chiuso le porte alla Roma. La società giallorossa lo aveva messo da tempo nel mirino, con Gasperini che era particolarmente attratto dalle sue qualità e capacità tecniche. Ma il tecnico torinese dovrà ancora aspettare.

La posizione di El Mala

Nonostante la trattativa tra il club tedesco e quello giallorosso stesse avanzando, il classe 2006 avrebbe chiaramente espresso la volontà di continuare la sua carriera calcistica in terraSull’attaccante ci sarebbe anche un forte interesse da parte delche l’entourage del nativo distarebbe prendendo in seria considerazione. Potrebbe sfumare, dunque, un altro obiettivo della Roma. Ora la società giallorossa dovrà continuare a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi per la propria rosa.