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Konè in uscita ma lo United non accelera

Dienabou Balde
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Konè in uscita ma lo United non accelera

Il futuro di Manu Konè è uno dei temi più caldi in casa Roma. Sul centrocampista continua ad essere forte l’interesse del Manchester United

Jacopo Aliprandi ( Il Corriere dello Sport ) – Gli ultimi reduci dai nazionali, tra cui Konè, si stanno godendo le vacanze prima di tornare a disposizione di Gasperini. Tuttavia per il francese il rientro potrebbe non coincidere con il futuro in giallorosso. Il classe 2001, eliminato in semifinale ai Mondiali, sta usufruendo dei giorni di riposo previsti dopo il torneo e tornerà a pieno regime soltanto il 10 di agosto, all’indomani del rientro della Roma dal Galles.

Il Manchester United continua a seguire attentamente Manu Konè, ma si sta muovendo con lentezza. Il club capitolino si attende ancora un’offerta ufficiale che per il momento non è ancora arrivata. Ma la Roma altro tempo non vuole perderlo. La società, infatti, vorrebbe chiudere una cessione entro il 31 luglio per rispettare i parametri del settlement agreement. Il futuro del giocatore resta ancora, dunque, tutto da scrivere

#asroma #Gasperini #Koné #Mercato #United

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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