Operazione Tresoldi: muro del Bruges

Filippo Biafora (Il Tempo) – Archiviata la questione Summerville, l’obiettivo a Trigoria è regalare il prima possibile a Gasperini un esterno offensivo e il centravanti di scorta che possa affiancare Malen. Sulla fascia il nome in voga è quello di Nusa, il Lipsia però continua a tenere alto il costo del cartellino. Con la pista che si raffredda, D’Amico è a caccia di alternative. Il preferito per quella casella è da settimane Tresoldi. La volontà del giocatore non è affatto un problema, il vero ostacolo è la posizione del Bruges. Dal Belgio sono sicuri che il club che la Roma abbia recapitato un’offerta da 35 milioni, che non ha ancora confermato.Da capire se il muro Belga si sgretolerà o resterà ben saldo. Un’altra alternativa potrebbe essere Santiago Castro, per il quale il Bologna parte da una richiesta di 40 milioni. Le caselle da riempire sono tante, e il tempo stringe. A Trigoria l’obiettivo è chiaro: rinforzarsi il prima possibile.