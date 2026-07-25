Operazione Tresoldi: muro del Bruges

Filippo Biafora (Il Tempo) – Archiviata la questione Summerville, l’obiettivo a Trigoria è regalare il prima possibile a Gasperini un esterno offensivo e il centravanti di scorta che possa affiancare Malen. Sulla fascia il nome in voga è quello di Nusa, il Lipsia però continua a tenere alto il costo del cartellino. Con la pista che si raffredda, D’Amico è a caccia di alternative. Il preferito per quella casella è da settimane Tresoldi. La volontà del giocatore non è affatto un problema, il vero ostacolo è la posizione del Bruges. Dal Belgio sono sicuri che il club che la Roma abbia recapitato un’offerta da 35 milioni, che non ha ancora confermato.

Da capire se il murosi sgretolerà o resterà ben saldo. Un’altra alternativa potrebbe essere Santiago Castro, per il quale ilparte da una richiesta di 40 milioni. Le caselle da riempire sono tante, e il tempo stringe. Al’obiettivo è chiaro: rinforzarsi il prima possibile.