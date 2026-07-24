Roma, nuovi contatti per Castro: resta viva la pista per il vice Malen

La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Oltre alla ricerca di un esterno, la dirigenza giallorossa è alla caccia di un centravanti.

Contatti costanti per Castro

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Roma sta mantenendo vivi i contatti per Santiago Castro. Il centravanti del Bologna continua a essere uno dei nomi presenti nella lista della dirigenza giallorossa, che è alla ricerca di un attaccante capace di offrire caratteristiche diverse rispetto a Dovbyk e di rappresentare un’alternativa credibile a Malen nel corso della stagione.

Nessun intreccio con Dovbyk