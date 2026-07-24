ULTIM'ORA
Roma, Gianluca Mancini si tatua l’acronimo SPQR Roma, ecco come Malen e Castro potrebbero giocare insieme Roma Femminile, Giulia Dragoni saluta ufficialmente la capitale Mercato Roma, perde quota la trattativa per Moreira Riso: “Volevo portare via dalla Roma Mancini, lui ha rifiutato tutto” Calciomercato Roma, El Aynaoui nel mirino dell’Aston Villa Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo direttore tecnico dell’Italia Mercato Roma, sono state fatte tre call per Ivan Fresneda Dovbyk, un addio senza rimpianti: tra gol, infortuni e un feeling mai sbocciato con la Roma Calciomercato Roma, Soulè in uscita: proposto al Milan
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma, nuovi contatti per Castro: resta viva la pista per il vice Malen

Guido Rufino
Pubblicato 4 giorni fa il 24/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, nuovi contatti per Castro: resta viva la pista per il vice Malen

La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Oltre alla ricerca di un esterno, la dirigenza giallorossa è alla caccia di un centravanti. 

Contatti costanti per Castro

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Roma sta mantenendo vivi i contatti per Santiago Castro. Il centravanti del Bologna continua a essere uno dei nomi presenti nella lista della dirigenza giallorossa, che è alla ricerca di un attaccante capace di offrire caratteristiche diverse rispetto a Dovbyk e di rappresentare un’alternativa credibile a Malen nel corso della stagione.

Nessun intreccio con Dovbyk

Al momento, però, l’operazione non sarebbe legata al futuro di Artem Dovbyk. Sempre secondo Pedullà, infatti, nelle discussioni non è previsto alcun coinvolgimento dell’attaccante ucraino, che resta separato da questa pista di mercato. La Roma continua quindi a monitorare la situazione di Castro, valutando tempi e condizioni di un’eventuale trattativa con il Bologna.

#asr #asroma #Bologna #castro #Mercato #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

197 articoli

ARTICOLI CORRELATI