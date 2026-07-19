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Roma-Roma Primavera 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Guido Rufino
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Roma Primavera 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Prosegue senza sosta la preparazione estiva della Roma agli ordini di Gian Piero Gasperini. In attesa delle prime amichevoli di livello, i giallorossi sono tornati in campo a Trigoria per un nuovo allenamento con un test interno contro la Primavera di Scala.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soulé, Cherubini; Dovbyk
Allenatore: Gasperini

Roma Primavera (3-4-2-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Guaglianone, Corredera; Arena
Allenatore: Scala

Arbitro: Neglia
Assistenti: Picchiotti – Florio
IV Ufficiale: Scatena

LIVE – 10:41

80’ – Si chiude il test: finisce 6-0 per la Roma.

65’ –  Doppietta anche per Dovbyk, che sigla il gol del 6-0.

61’ – Ultimo mini-tempo: entrano Vasquez, Dovbyk e Ziolkowski al posto di Svilar, Soulé e Hermoso. Ma a difendere i pali della prima squadra passa De Marzi mentre al suo posto in Primavera va proprio Vasquez.

56’ – Arriva il 5-0 che porta la firma di Dybala, su assist di Soulé.

52’ – In gol anche Cristante: 4-0 Roma.

49’ – Anche Dybala si unisce ai marcatori: l’argentino va a segno su rigore. 3-0!

44’ – In questo terzo mini-tempo altri quattro cambi: rientrano Cherubini, Rensch, Pisilli e Ghilardi al posto di Bah, Ziolkowski, Angelino e Dovbyk.

44’ – Arriva il secondo gol della Roma: lo firma Soulé, su palla morbida di Dybala. 2-0.

35’ – L’ucraino segna ancora, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Si resta sull’1-0.

31’ – Arriva il primo gol della Roma! Ci pensa Dovbyk, assistito da Mati Soulé. 1-0.

21’ – Si apre il secondo mini-tempo da 20 minuti con qualche cambio: entrano Dybala per Cherubini, Cristante per Pisilli, Wesley per Rensch e Mancini per Ghilardi.

9.00 – 1’ – Inizia la sfida!

#asr #asroma #Gasperini #Primavera #Roma #Scala

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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