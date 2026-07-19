Roma-Roma Primavera 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Prosegue senza sosta la preparazione estiva della Roma agli ordini di Gian Piero Gasperini. In attesa delle prime amichevoli di livello, i giallorossi sono tornati in campo a Trigoria per un nuovo allenamento con un test interno contro la Primavera di Scala.
Le formazioni ufficialiRoma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soulé, Cherubini; Dovbyk
Allenatore: Gasperini Roma Primavera (3-4-2-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile; Lulli, Arduini, Maccaroni, Cama; Guaglianone, Corredera; Arena
Allenatore: Scala
Arbitro: Neglia
Assistenti: Picchiotti – Florio
IV Ufficiale: Scatena
LIVE – 10:41
80’ – Si chiude il test: finisce 6-0 per la Roma.
65’ – Doppietta anche per Dovbyk, che sigla il gol del 6-0.
61’ – Ultimo mini-tempo: entrano Vasquez, Dovbyk e Ziolkowski al posto di Svilar, Soulé e Hermoso. Ma a difendere i pali della prima squadra passa De Marzi mentre al suo posto in Primavera va proprio Vasquez.
56’ – Arriva il 5-0 che porta la firma di Dybala, su assist di Soulé.
52’ – In gol anche Cristante: 4-0 Roma.
49’ – Anche Dybala si unisce ai marcatori: l’argentino va a segno su rigore. 3-0!
44’ – In questo terzo mini-tempo altri quattro cambi: rientrano Cherubini, Rensch, Pisilli e Ghilardi al posto di Bah, Ziolkowski, Angelino e Dovbyk.
44’ – Arriva il secondo gol della Roma: lo firma Soulé, su palla morbida di Dybala. 2-0.
35’ – L’ucraino segna ancora, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Si resta sull’1-0.
31’ – Arriva il primo gol della Roma! Ci pensa Dovbyk, assistito da Mati Soulé. 1-0.
21’ – Si apre il secondo mini-tempo da 20 minuti con qualche cambio: entrano Dybala per Cherubini, Cristante per Pisilli, Wesley per Rensch e Mancini per Ghilardi.
9.00 – 1’ – Inizia la sfida!