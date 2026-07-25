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Roma, batti un colpo: contatti per Nusa, aperta anche la pista El Mala

Dienabou Balde
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, batti un colpo: contatti per Nusa, aperta anche la pista El Mala

La Roma continua a guardarsi attorno e, intanto, Gasp attende il suo primo colpo dal mercato

Corriere dello Sport (Jacopo Aliprandi ) –A meno di un mese dall’inizio del campionato, Gasperini aspetta impaziente il suo primo colpo.  Un’esigenza tecnica, ma anche un segnale da lanciare all’ambiente.  Tony D’Amico lo sa bene e sta spingendo per regalare all’allenatore il primo rinforzo in tempi richiesti. Il direttore chiede però anche ai Friedkin di accelerare i passi burocratici. L’obiettivo è chiaro: arrivare in Galles con almeno un rinforzo in giallorosso.

In cima alla lista degli obiettivi continua ad esserci Antonio Nusa. Ci sono stati contatti con il suo entourage; l’ostacolo, però, è tutt’altro che banale: il Lipsia chiede tra i 55 e i 60 milioni di euro. I giallorossi provano a giocare la carta del progetto tecnico, accompagnata da un’offerta importante: l’ingaggio attuale del norvegese è fermo a 1,2 milioni più 300 mila di bonus. L’affare si prospetta in salita.

D’Amico non vuole farsi trovare impreparato e sta seguendo con attenzione anche Said El Mala. Un profilo giovane e interessante, che è finito anche nel mirino del Borussia Dortmund. I tedeschi hanno già tentato l’assalto presentando 35 milioni di euro più bonus compresi. Il Colona, però, ne chiede 50 e la sensazione è che si possa trovare presto un punto d’accordo.

La lista è lunga e l’attesa cresce

In lizza ci sono anche Godts e Schjelderup, ma entrambi rappresentato operazioni economiche molto impegnative. La Roma insiste su più fronti e Gasperini attende. Il messaggio è chiaro: partire per la seconda parte di ritiro estivo dando una sterzata al mercato e trasformando l’attesa in entusiasmo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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