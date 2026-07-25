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Calciomercato Roma, si avvicina il rinnovo di Pellegrini

Dienabou Balde
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, si avvicina il rinnovo di Pellegrini

La storia d’amore tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è pronta a continuare

L’attesa è stata tanta, ma alla fine il tanto desiderato accordo sta per arrivare. Secondo quanto riporta il giornalista Stefano Gentili, la Roma e Lorenzo Pellegrini sarebbero ad un passo dal trovare l’intesa definitiva che si basa su un contratto da due anni più uno.

Nonostante le diverse indiscrezioni secondo cui il numero 7 sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, Pellegrini ha messo sempre al primo posto la Roma. Ha aspettato, in silenzio. Non si è allenato con la squadra, ma le è sempre stata vicina. La fascia di capitano non è più solo la sua, eppure nello spogliatoio giallorosso continua ad essere uno dei leader e punti fermi. La passata stagione è stata complicata, ma Gasperini non ha mai perso la fiducia nel suo giocatore, ed è pronto a garantirgli le chiavi del centrocampo anche il prossimo anno.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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