Calciomercato Roma, si avvicina il rinnovo di Pellegrini

La storia d’amore tra Lorenzo Pellegrini e la Roma è pronta a continuare

L’attesa è stata tanta, ma alla fine il tanto desiderato accordo sta per arrivare. Secondo quanto riporta il giornalista Stefano Gentili, la Roma e Lorenzo Pellegrini sarebbero ad un passo dal trovare l’intesa definitiva che si basa su un contratto da due anni più uno.

Nonostante le diverse indiscrezioni secondo cui il numero 7 sarebbe finito nel mirino di diverse squadre,ha messo sempre al primo posto laHa aspettato, in silenzio. Non si è allenato con la squadra, ma le è sempre stata vicina. La fascia di capitano non è più solo la sua, eppure nello spogliatoio giallorosso continua ad essere uno dei leader e punti fermi. La passata stagione è stata complicata, manon ha mai perso la fiducia nel suo giocatore, ed è pronto a garantirgli le chiavi del centrocampo anche il prossimo anno.