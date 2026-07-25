Ancora nessun colpo, così Gasp si consola con Paulo

Il numero 21 ha da poco rinnovato il suo contratto ed è pronto a riprendersi la scena
Andrea Pugliese (La Gazzetta dello Sport) – Nel buio totale, almeno c’è una luce. Ed è quella di Paulo Dybala, che in queste settimane di lavoro ha già dimostrato di avere il motore con i giri giusti. Nel test giocato contro la Primavera, l’argentino è sembrato subito al meglio, ripetendosi poi anche con il Trastevere. Dybala è apparso tirato e lucido dal punto di vista fisico e pronto a regalare colpi importanti.Insomma, Gasp, in attesa di colpi dal mercato, si consola con la sua Joya. Sulla trequarti Soulè continua a rimanere in bilico e potrebbe lasciare la Roma. Il nativo di Mar a Plata è schierato sia a sinistra che a destra, ma da monitorare è la scelta di Gasperini che lo ha schierato sulla stessa fascia di Wesley.
Che poi Dybala resta uno dei giocatori più forti e rappresentativi della rosa. Tanto che nella notte tra il 21 e il 22 luglio, in occasione dei festeggiamenti dei tifosi per i 99° anni del club, si è affacciato dal balcone di via degli Uffici del Vicario, salutando i tifosi. Una presenza simbolica che ha già lasciato il segno.