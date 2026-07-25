Calciomercato, la Roma ha chiesto informazioni per Leao

La Roma cerca ancora un’ala sinistra e volge il suo sguardo al Milan e in particolare a Rafael Leao. Il portoghese è in uscita.

Secondo quanto riporta Patrick Berger, giornalista di mercato di Sky Sport Germania, la Roma non soltanto sarebbe interessata a Rafael Leao, ma avrebbe già chiesto informazioni all’entourage del portoghese. Dopo il collasso della trattativa per Summerville e le difficoltà incontrate per arrivare a Nusa e El Mala, i giallorossi rimangono infatti ancora alla ricerca di un’ala sinistra e si guardano incontro.

La situazione Leao

Il classe ’99 è in uscita dal, anche se a breve si unirà al ritiro guidato dain attesa di sviluppi. Già da qualche mese ha chiesto la cessione alla società lombarda, ma per ora non sono arrivate offerte soddisfacenti. Le mosse più concrete le ha fatte il, ma il calciatore non è interessato allae vuole un club che gioca la Champions (la compagine di Istanbul deve passare dai preliminari). I costi dell’operazione non sono bassi, servono una cinquantina di milioni sono per il cartellino, ma il vantaggio si può trovare lato stipendio: è elevato, ma l’exgode di Decreto Crescita.