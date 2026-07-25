Mercato Roma, continua il casting per l’attacco: spunta anche Aktürkoğlu

A Trigoria continua la ricerca dell’attaccante. Alla lista del DS Tony D’Amico si aggiunge anche un altro nome, quello di Aktürkoğlu

Secondo quanto riferito dal portale turco NTV Spor, la Roma avrebbe messo nel mirino Kerem Aktürkoğlu, attaccante attualmente in forze del Fenerbache. Il profilo del classe 1998 piace particolarmente a Gasperini, che avrebbe chiesto a D’Amico di pensare alla mossa giusta per dare inizio ad una trattativa con il club turco. Dal canto suo, la squadra di Istanbul non considera del tutto il suo calciatore incedibile, dunque nel caso in cui dovesse presentarsi un’offerta onerosa, la società potrebbe prenderla in seria considerazione.

Non solo la Roma per Aktürkoğlu: spunta anche l’Arabia

Con i suoiserviti in, il turco ha attirato a sè l’attenzione di diversi club, non solo europei. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero forti anche diverse squadre arabe. Lala lezione sembra averla imparata, soprattutto dopo il casoper questo si sta prendendo il tempo giusto per studiare la strategia migliore.