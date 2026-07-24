Chi è Nicolò Tresoldi: il bomber che strega la Roma tra gol in Champions, Germania e un prezzo da big

Nicolò Tresoldi è uno dei nomi nuovi sul taccuino della Roma. Il centravanti del Club Brugge piace a Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico.

Chi è Tresoldi e le sue caratteristiche

Nato a Cagliari nel 2004, Nicolò Tresoldi è un centravanti moderno che abbina tecnica, rapidità e grande mobilità. Figlio dell’ex calciatore Emanuele Tresoldi, è cresciuto calcisticamente in Germania dopo il trasferimento della famiglia nel 2013. Con il Club Brugge si è messo in mostra anche in Champions League, realizzando quattro reti pesanti tra preliminari e fase principale, contro Rangers, Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Il suo idolo è Filippo Inzaghi, mentre tra i modelli ha citato anche Luis Suárez.

Perché gioca con la Germania e il legame con Cobolli

Quanto costa e la situazione di mercato

Pur essendo italiano, Tresoldi ha scelto di rappresentare la Germania a livello internazionale . Lo stesso attaccante ha spiegato di aver ricevuto fiducia e un progetto concreto dalla federazione tedesca, mentrenon sarebbe mai arrivata una chiamata. Fuori dal campo coltiva una grande passione per il tennis: fino ai dodici anni praticava entrambe le discipline e ancora oggi è molto amico del tennista e tifoso romanista, con il quale condivide spesso momenti lontano dal calcio.

Il Club Brugge valuta Tresoldi intorno ai 30 milioni di euro, consapevole di avere tra le mani uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. La Roma sta studiando la situazione, ma dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Atletico Madrid, che segue con attenzione il giocatore. Sullo sfondo restano anche le possibili uscite del reparto offensivo giallorosso: Artem Dovbyk continua a essere sul mercato, con interessamenti dalla Liga, mentre Robinio Vaz potrebbe partire in prestito per trovare maggiore continuità. Se la Roma decidesse di affondare il colpo, serviranno tempi rapidi per evitare l’inserimento di altri club.