Calciomercato Roma, contatto De Rossi-Dovbyk

De Rossi ha chiamato Dovbyk: vuole portarlo al Genoa. L’ucraino apprezza la destinazione, ma ci sono molti ostacoli sul piano economico.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle scorse ore c’è stata una chiamata tra Daniele De Rossi e Artem Dovbyk, con l’obiettivo di convincere l’ucraino a sposare la causa Genoa. L’allenatore infatti apprezza moltissimo l’attaccante ex Girona. Furono lui e il suo progetto a spingerlo, ormai quasi due anni fa, ad accettare la Roma nonostante la corte dell’Atletico Madrid.

Dovbyk-Genoa, affare difficile

Nonostante la suggestione e gli apprezzamenti reciproci, non sarà facile portare il centravanti a. Lo stipendio di oltre 3 milioni di euro (bonus compresi) è proibitivo per le casse rossoblu, e laha bisogno di incassare più di 20 milioni per non mettere a bilancio una minusvalenza. La società capitolina sta vagliando altre opzioni, ad esempio in, anche con la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, il ragazzo inizierà il ritiro con la Roma tra dieci giorni, poi si vedrà il da farsi.