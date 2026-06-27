In questi ultimi giorni di giugno si deciderà il futuro di diversi giocatori della Roma, tra rinnovi, cessioni e permanenze, per poi iniziare con i primi colpi dell’estate.

A Trigoria, in questi giorni, Tony D’Amico, insieme alla società statunitense continua a lavorare su diversi fronti, per arrivare al 30 giugno, data di scadenza per quanto riguarda la questione Settlement Agreement, con i 50 milioni di plusvalenze richiesti dalla UEFA.

Pedullà: “Greenwood? È in lista per Gapserini, piace ma non è l’unico”

Sui rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik:

“Dybala è vicino alla firma con la Roma. Il discorso è una priorità per Gasperini. Su Celik è ormai tutto formalizzato, per l’argentino ci si può posizionare sui 3 milioni mentre ci sarà bisogno di un altro summit per Pellegrini”.

Sulla questione cessioni:

“Koné è concentrato ora sulla Francia, l’agente ha comunicato alla Roma: ‘no alle speculazioni, non ci devono essere intermediari, gente che porta offerte, l’agente sono io e porterò io le offerte’. La situazione può cambiare di 48 ore in 48 ore, per la Roma sono minimo 45 milioni bonus compresi. Vedremo cosa cambierà per Soulé”.

Sulla trattativa per Greenwood: “È in lista per Gapserini, piace ma non è l’unico. Non c’è una trattativa, non c’è stato un incontro, vedremo più avanti. Ci sono anche altri nomi, mentre Paixao, Nusa e altri sono stati scartati. Quindi stanno lavorando sotto traccia”.