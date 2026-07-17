Sgambetto della Juve: Massara porta via Çelik a costo zero

Çelik sarà un nuovo giocatore della Juventus: sfuma il rinnovo con la Roma e i bianconeri chiudono l’accordo in poche ore a parametro zero.

Come si legge su la Repubblica di oggi, a firma di Marco Juric, Zeki Çelik sarà un nuovo giocatore della Juventus, società che ha sorpassato la Roma chiudendo in poche ore l’accordo con il calciatore, libero dallo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto. Il terzino si lega ai bianconeri per tre anni, con un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione.

La trattativa lampo che porta Çelik in bianconero

Quello che sembrava un rinnovo soltanto da formalizzare si è quindi trasformato in una beffa e l’ex ds giallorossohanno avviato la trattativa con l’entourage di, trovando rapidamente una base d’accordo, proprio per mano di chi veniva definito dentro Trigoria “lento nelle trattative”. Ieri pomeriggio si sono svolte le visite mediche e, in serata, è arrivata la firma con la

La dirigenza capitolina aveva continuato a dialogare con il turco, convinta di poter raggiungere una nuova intesa. Le parti, però, sono rimaste distanti sull’ingaggio e ciò ha permesso alla Juve di inserirsi nella corsa per un profilo considerato particolarmente utile da Luciano Spalletti. Il tecnico ne apprezza la duttilità: può infatti giocare da terzino destro in una difesa a quattro, da esterno a tutta fascia oppure da braccetto in una linea a tre. Un rinforzo di esperienza e affidabilità, senza alcun costo per il cartellino.