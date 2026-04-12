L’AS Roma ha deciso di non rinnovare, a partire dal prossimo 30 giugno, la collaborazione con la cooperativa sociale che gestisce la squadra “AS Roma For Special”.

Il progetto prevedeva una squadra composta da 22 atleti con disabilità intellettivo-relazionale. La scelta ha suscitato profonda amarezza e indignazione tra i genitori dei calciatori, che da circa tre anni sostengono i giallorossi nei tornei della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Le famiglie, indignate dalla scelta del club, hanno denunciato come l’inclusione, tanto sbandierata dal club in passato, sembri essersi rivelata solo un’operazione di facciata, trasformando i ragazzi in “figurine” da accantonare piuttosto che membri effettivi della comunità sportiva.

L’indignazione delle famiglie

“La squadra AS Roma For Special, composta da 22 atleti e atlete con disabilità intellettivo-relazionale, partecipa da anni ai tornei della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Dal 30 giugno questi ragazzi e ragazze non potranno più vestire la maglia giallorossa. L’AS Roma ha deciso di non rinnovare la collaborazione con la cooperativa sociale che gestisce il progetto, comunicando di fatto lo scioglimento della squadra. Un trattamento che noi genitori giudichiamo immotivato e inqualificabile. Mai ci saremmo aspettati che i nostri figli venissero trattati come semplici “figurine” da accantonare, e non come esseri umani con diritti, sentimenti e una passione autentica per i colori della Roma. Dopo anni in cui il club ha giustamente celebrato questi atleti come parte della “grande famiglia giallorossa”, l’improvvisa interruzione del percorso lascia un vuoto doloroso e lancia un messaggio preoccupante: anche nello sport, l’inclusione rischia di rimanere una bella parola solo finché è conveniente.”