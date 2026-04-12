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Genoa-Sassuolo 2-1, vittoria e scintille: rissa nel tunnel, De Rossi respira a +9 dalla retrocessione

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 12/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Genoa-Sassuolo 2-1, vittoria e scintille: rissa nel tunnel, De Rossi respira a +9 dalla retrocessione

Successo pesante e partita infuocata al Ferraris, dove il Genoa conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. 

Serie A, successo del Genoa contro il Sassuolo 

Una gara non solo ricca di gol, ma anche segnata da tensioni esplose lontano dai riflettori del campo. Nel match di Serie A, il Genoa batte 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Ruslan Malinovskyi ed Caleb Ekuban, rendendo vano il momentaneo pareggio firmato da Ismael Koné. Decisiva anche la giocata di Junior Messias nel finale. Ma a prendersi la scena è quanto accaduto all’intervallo: nel tunnel scoppia una rissa che coinvolge Domenico Berardi e Mikael Ellertsson, entrambi espulsi dopo il parapiglia nato da un acceso confronto con Stefano Sabelli.

Nella ripresa si gioca in dieci contro dieci, ma è il Genoa ad avere la meglio. Sorride Daniele De Rossi, che porta i suoi a quota 36 punti e a un rassicurante +9 sulla zona retrocessione. Più complicata la situazione per il Sassuolo guidato da Fabio Grosso, che resta fermo a 42 punti e vede rallentare la propria corsa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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