Fabio Junior, ex attaccante brasiliano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ricordando il suo periodo nella capitale.

Intervistato a Tele Radio Stereo, il brasiliano oltre a ricordare la sua avventura in giallorosso nella stagione 99/2000 in cui disputò 16 partite con la maglia giallorossa andando a segno 4 volte, ha voluto parlare di un connazionale che oggi gioca alla corte di Gian Piero Gasperini.

Fabio Junior: “Mi hanno accolto benissimo quando sono arrivato”

: “Sono sempre molto positivi e meravigliosi. È stata un’esperienza diversa. Ero ancora giovane quando sono andato alla Roma, con una grande responsabilità. E per me è stato un piacere immenso e un grandissimo onore difendere una delle maglie più prestigiose del calcio mondiale. Quando sono arrivato, sono stato accolto benissimo, fin dal primo giorno dai tifosi all’aeroporto. Lo ricordo ancora oggi e rimarrà impresso nella mia memoria per il resto della mia vita. Sono sempre stato trattato con grande affetto, sia dai tifosi che dalla società, nel miglior modo possibile. Nutro un affetto fortissimo per loro. Sono un tifoso della Roma. Seguo tuttora le partite dei giallorossi. Faccio sempre il tifo”.

Poi Fabio Junior si è concentrato sul suo rendimento: “Certo, avrei voluto fare molto di più. Avrei avuto la possibilità di fare molto di più, ma a causa di alcune situazioni accadute, purtroppo non ho potuto giocare con la continuità che avrei voluto. Ma certamente nutro un grande affetto per questo stadio. E i miei ricordi, quando si parla di questo club, sono sempre molto positivi. E, lo ripeto, sono molto grato per l’affetto che ho ricevuto dai tifosi della Roma”.

Infine il brasiliano ha parlato di Wesley, suo connazionale: “Sta facendo davvero bene, è un giocatore con un grande potenziale, mi piace molto il suo modo di giocare. E’ aggressivo sulla fascia destra, ha grandi qualità e infatti è stato convocato nella nazionale brasiliana. E’ giunto a Roma e si è adattato rapidamente, ha aiutato la squadra in questa stagione, è un atleta che mi ha sempre colpito per la sua disponibilità, un giocatore molto professionale con grande umiltà. Sia in fase offensiva che difensiva, insomma, è un ragazzo con un enorme potenziale per crescere ancora di più nel calcio europeo. Spero che abbia successo alla Roma, come sta avendo, perché è un giocatore che si impegna al massimo”.