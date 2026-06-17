Il terzo scudetto della Roma, sarà indimenticabile nella memoria dei tifosi giallorossi, ma anche in quella dei giocatori che hanno raggiunto quello storico obiettivo.

“Pluto” Aldair è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto della Roma, di cui oggi 17 giugno, ne è l’anniversario. A 25 anni esatti dall’evento, l’ex difensore ha rilasciato una breve intervista sui canali social di Socios.com dove ha ricordato quei momenti.

Aldair: “Parlare di queste cose mi fa venire da piangere”

“Questo qui (indicando la coppa dei campioni d’Italia, ndr) è la cosa che vuoi di più quando arrivi in un club, ma sono molto felice di aver alzato questo trofeo. È la felicità di tutti i tifosi della Roma quel pomeriggio allo stadio Olimpico , è stata una cosa speciale. Mi viene da piangere (si commuove, ndr) perché è una cosa che ti rimane dentro. Ero molto felice, dico poco perché sono molto commosso. Parlare di queste cose mi fa ricordare altre cose”.