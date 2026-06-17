Aldair: “Parlare di queste cose mi fa venire da piangere”
“Questo qui (indicando la coppa dei campioni d’Italia, ndr) è la cosa che vuoi di più quando arrivi in un club, ma sono molto felice di aver alzato questo trofeo. È la felicità di tutti i tifosi della Roma quel pomeriggio allo stadio Olimpico , è stata una cosa speciale. Mi viene da piangere (si commuove, ndr) perché è una cosa che ti rimane dentro. Ero molto felice, dico poco perché sono molto commosso. Parlare di queste cose mi fa ricordare altre cose”.