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Aldair si commuove ricordando lo scudetto: “È la cosa che vuoi di più quando arrivi in un club e sono molto felice di aver alzato”

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 17/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Aldair si commuove ricordando lo scudetto: “È la cosa che vuoi di più quando arrivi in un club e sono molto felice di aver alzato”

Il terzo scudetto della Roma, sarà indimenticabile nella memoria dei tifosi giallorossi, ma anche in quella dei giocatori che hanno raggiunto quello storico obiettivo.

“Pluto” Aldair è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto della Roma, di cui oggi 17 giugno, ne è l’anniversario. A 25 anni esatti dall’evento, l’ex difensore ha rilasciato una breve intervista sui canali social di Socios.com dove ha ricordato quei momenti.

Aldair: “Parlare di queste cose mi fa venire da piangere”

“Questo qui (indicando la coppa dei campioni d’Italia, ndr) è la cosa che vuoi di più quando arrivi in un club, ma sono molto felice di aver alzato questo trofeo. È la felicità di tutti i tifosi della Roma quel pomeriggio allo stadio Olimpico , è stata una cosa speciale. Mi viene da piangere (si commuove, ndr) perché è una cosa che ti rimane dentro. Ero molto felice, dico poco perché sono molto commosso. Parlare di queste cose mi fa ricordare altre cose”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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