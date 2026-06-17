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UEFA, nuova stangata per la Roma: multa da 6 milioni di euro

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 17/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
UEFA, nuova stangata per la Roma: multa da 6 milioni di euro

Nuova stangata per la Roma dalla UEFA per aver superato alcuni parametri del Settlement Agreement.

La decisione riguarda il percorso di monitoraggio finanziario a cui la società è ancora sottoposta e arriva in una fase particolarmente delicata, con la Roma chiamata a muoversi sul mercato tenendo conto dei vincoli imposti dagli organismi europei.

Multa di 6 milioni di euro per i giallorossi

Secondo quanto comunicato dalla UEFA, il club capitolino ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio finanziario chiuso nel 2025. Per questo motivo, alla Roma è stata inflitta una multa da 2 milioni di euro. A questa sanzione se ne aggiunge un’altra, più pesante, legata al rapporto tra costi della rosa e ricavi. Il club, infatti, ha registrato nella stagione 2024/2025 un valore superiore alla soglia del 70%, limite previsto dalla nuova disciplina UEFA sulla sostenibilità finanziaria. Per questa violazione è stata comminata un’ulteriore multa da 4 milioni di euro. Nel complesso, quindi, la Roma dovrà fare i conti con una sanzione complessiva da 6 milioni di euro.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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