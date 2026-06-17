La prima settimana dei Mondiali 2026 si sta per concludere, quindi andiamo ad analizzare quello che è stato l’esordio dei vari giocatori della Roma con la loro Nazionale.

Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – Nel Mondiale di quest’anno, che si sta disputando tra Stati Uniti, Messico e Canada c’è anche una parte di Italia, nonostante la mancata qualificazione, grazie alla Roma. Sono infatti ben 5 i calciatori giallorossi convocati con le rispettive Nazionali. In Serie A, solo Milan (10), Inter e Juventus (7), hanno più giocatori scelti per partecipare alla Coppa del Mondo.

Ma come è stato l’esordio dei giallorossi al Mondiale?

Partendo dall’uomo più atteso dai tifosi capitolini, il bomber che dal suo arrivo a gennaio, ha fatto sognare tutti:. L’attaccante olandese, ha esordito contro il. Partita piena di gol quella tra gli “Oranje” e la Nazione del “Sol Levante“, terminata, con il gol allo scadere dei nipponici che rovinano la festa ae compagni.

La stessa sorte dell’Olanda è toccata al Marocco di Neil El Aynaoui, che ha pareggiato 1 a 1 contro il Brasile di Ancelotti. Anche per il centrocampista giallorosso esordio da titolare e ben 90′ di amministrazione e recuperi importanti per la squadra allenata da Ouahbi. Esordio amaro invece per il terzino destro giallorosso Zeki Celik, che perde la prima contro l’Australia dell’ex giallorosso Volpato per 2 a 0. Il terzino turco, allenato in Nazionale da un grande ex Roma, Vincenzo Montella, è partito titolare, sostituito all’81’ per Muldur.

Koné insidia Rabiot e Tchouaméni: Ndicka verso il rientro dall’infortunio

Chi ha invece portato a casa i primi 3 punti fondamentali per superare i gironi, sono state la Francia e la Costa D’Avorio, rispettivamente di Manu Koné ed Evan Ndicka. Per entrambi, però, non è ancora arrivato l’esordio nella competizione mondiale. Nella vittoria della Francia, contro il Senegal per 3 a 1, al centrocampista giallorosso sono stati preferiti da Deschamps, il milanista Rabiot e il giocatore del Real Madrid Tchouaméni.

Per quanto riguarda invece il centrale della Roma, non ha potuto esordire nella vittoria per 1 a 0 della Costa d’Avorio contro l’Ecuador, per via dell’infortunio che subì con i giallorossi nelle ultime partite di campionato, ma lo staff del CT Faé, conta di averlo a disposizione durante la competizione.