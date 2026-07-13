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Trigoria, l’arrivo dei primi giallorossi: la carica di Ghilardi e il silenzio di Soulé

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 13/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, l’arrivo dei primi giallorossi: la carica di Ghilardi e il silenzio di Soulé

Comincia ufficialmente oggi, 13 luglio, il ritiro della Roma in vista della prossima stagione.

Il tempo delle vacanze è finito e i calciatori giallorossi sono attesi entro le ore 12 al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per il raduno che aprirà la stagione 2026-27 della Roma.

Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà a Trigoria, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio. Una ripartenza attesa e già in queste ore sono diversi i giallorossi che hanno raggiunto il centro di allenamento.

La carica di Ghilardi e il silenzio stampa di Soulé: arrivano i primi calciatori

Il primo ad arrivare è stato Daniele Ghilardi. Ad attenderlo, fuori dai cancelli di Trigoria alcuni tifosi che hanno subito rivolto alcune domande sulle sue condizioni: “Sono pronto? Certo”.

Già all’interno del centro sportivo Gian Piero Gasperini, pronto a dare il via alla sua prima giornata di lavoro a Trigoria. Arrivati anche Angelino, Mancini e Gollini al centro sportivo Fulvio Bernardini. Arrivato anche, l‘uomo mercato dei giallorossi in questa sessione, Matias Soulè che si è fermato a firmare autografi ai tifosi fuori dai cancelli ma senza rilasciare dichiarazioni.

#asr #asroma #Roma #Trigoria

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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