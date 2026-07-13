Comincia ufficialmente oggi, 13 luglio, il ritiro della Roma in vista della prossima stagione.

Il tempo delle vacanze è finito e i calciatori giallorossi sono attesi entro le ore 12 al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per il raduno che aprirà la stagione 2026-27 della Roma.

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Dopo l’arrivo al centro sportivo,, quindi proseguirà la giornata con ledel pomeriggio. Una ripartenza attesa e già in queste ore sono diversi i giallorossi che hanno raggiunto il centro di allenamento.

. Ad attenderlo, fuori dai cancelli di Trigoria alcuni tifosi che hanno subito rivolto alcune domande sulle sue condizioni:”.

Già all’interno del centro sportivo Gian Piero Gasperini, pronto a dare il via alla sua prima giornata di lavoro a Trigoria. Arrivati anche Angelino, Mancini e Gollini al centro sportivo Fulvio Bernardini. Arrivato anche, l‘uomo mercato dei giallorossi in questa sessione, Matias Soulè che si è fermato a firmare autografi ai tifosi fuori dai cancelli ma senza rilasciare dichiarazioni.