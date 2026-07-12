L’infortunio di Wesley rimediato in Nazionale sembra ormai un lontano ricordo.

Il terzino brasiliano sembra aver smaltito la lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra, che gli ha impedito di giocare il Mondiale con il Brasile. Wesley, sin dal ritorno nella Capitale, subito dopo aver ricevuto l’esito degli esami, non si è perso d’animo ed è tornato subito a lavorare, per farsi trovare pronto il prima possibile.

Wesley ci sarà già da lunedì

L’ex, infatti, ha bruciato le tappe ed è già pronto per iniziare la sua seconda stagione con la maglia della. Come scrive il Corriere dello Sport , da domani, salvo sorprese, il laterale verdeoro tornerà ad allenarsi regolarmente agli ordini di

L’esterno brasiliano è stato uno dei protagonisti in discussi della corsa Champions dei giallorossi e grazie alla gestione di Gasperini, si è rivelato un giocatore pericoloso anche sotto il punto di vista realizzativo, con 5 gol al primo anno in Serie A. Prestazioni che non sono passate inosservate in Europa ma il club giallorosso ha eretto un muro e ritiene Wesley incedibile.