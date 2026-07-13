Rinnovo Dybala, nella notte arrivate le firme

Sistemati gli ultimi passaggi formali per il rinnovo di Paulo Dybala. Adesso manca soltanto l’ufficializzazione della Roma attesa in mattinata.
Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, ieri notte attorno all’una la Roma avrebbe formalizzato il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, che resterà così in giallorosso almeno per un’altra stagione. Un prolungamento voluto con forza da Gian Piero Gasperini. Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale della Roma.
Dybala in ritiroLa società, proprio per permettere alla Joya di essere subito in campo con i compagni, ha rinviato le convocazioni per il ritiro a Trigoria a questa mattina. L’argentino, a questo punto, ci sarà regolarmente.
Per quanto riguarda le cifre, dovrebbe trattarsi di un contratto da circa 2,5 milioni di euro più ricchi bonus che possono portare il totale fino a 4.