Roma, si parte senza volti nuovi

La Roma ricomincia oggi a Trigoria senza nuovi acquisti e con pochi giocatori di movimento. Gasperini aspetta, ma alza subito il ritmo sul campo.

Il Tempo (F.Biafora) – Appuntamento a tutti entro le ore 12. Stamattina Trigoria tornerà a riempirsi di nuovo dopo la lunga pausa dopo la fine del campionato che ha regalato il ritorno in Champions League. Gasperini, che inizia la sua seconda stagione alla guida della Roma, ha convocato i suoi per la prima settimana di allenamenti. La prima sgambata, tra una visita medica di rito e l’altra al Campus Biomedico, è in programma nel pomeriggio dopo il pranzo di gruppo. A tavola non ci saranno però volti nuovi rispetto al passato , con il club che ieri ha inoltre deciso di non pubblicare la lista dei convocati.

Roma, chi sarà in ritiro

Il motivo è indubbiamente legato alla situazione di Dybala , per il quale ieri sera non era ancora arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto.(ad un passo dal rientro dopo l’infortunio),. Dovrebbero essere questi i giocatori (più qualche elemento della Primavera) che si affacceranno nel centro sportivo, con la squadra che sarà priva dei calciatori che sono stati impegnati coni Mondiali.

Il primo a tornare sarà Celik, che si rivedrà la prossima settimana. Anche per lui non è però ancora arrivato l’annuncio su un rinnovo già definito. La squadra sarà al completo o quasi soltanto nel ritiro in Galles. L’allenatore piemontese, che attende pure che venga sistemata la questione Pellegrini al più presto, ha scelto di partire subito con grande intensità, optando per doppie sedute di lavoro in tutti i giorni a partire da domani. Eccezion fatta per il 16 e il 19, date in cui sono in agenda le partitelle in famiglia con la Primavera (non sono però escluse sgambate aggiuntive in quei giorni).