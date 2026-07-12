Il ritiro della Roma in vista della prossima stagione è ormai alle porte e anche se Gasperini non avrà sin da subito a disposizione alcuni giocatori, non vede l’ora di iniziare a lavorare.

La stagione della Roma sta per entrare nel vivo e i calciatori sono pronti a radunarsi domani al centro sportivo di Trigoria per l’inizio del raduno estivo. Gasperini è pronto per iniziare a lavorare con il materiale che ha a disposizione, dai quali sicuramente saranno esclusi Pellegrini e Celik, per via della situazione rinnovi, Koné, ancora impegnato al Mondiale, El Aynaoui e Salah-Eddine, eliminati ai quarti dalla Francia ma ancora di ritorno verso la Capitale.

Gasperini alla ricerca di nuovi talenti

Secondo quanto riportato da Il Romanista , viste le diverse assenze e anche alcuni nomi che sembrano ormai lontani dalla Roma, come quello di Artem Dovbyk , il tecnico piemontese avrà a disposizione anche alcuni giovani della. Nel mentre il tecnico, infatti, avrà l’occasione di studiare da vicino ancheda poter aggregare in Prima squadra e ogni giorno potrà chiamarli per lavorare con loro.

Gli allenamenti verranno svolti separatamente (su campi diversi) ma Gasperini avrà la possibilità di visionare in presa diretta i giovani giallorossi. Anche in casa Primavera, dopo l’arrivo di Margiotta come Responsabile del Settore Giovanile, sono in atto diversi cambiamenti, come l’addio del tecnico Federico Guidi, sostituito dal mister dell’Under 18 giallorossa Mattia Scala.