Calciomercato Roma, la Fiorentina ci prova per Celik

L’accordo tra Roma e Zeki Celik appare ormai a un passo, ma la Fiorentina vuole provare a inserirsi nella trattativa per il laterale turco.
Stando a quanto riporta il giornalista Lorenzo Lepore, la Fiorentina vuole provare a inserirsi nelle trattative tra Zeki Celik e la Roma per il rinnovo di contratto. Fabio Paratici, infatti, ha iniziato i contatti con l’entourage del turco, il cui prolungamento con i giallorossi pare definito da tempo ma non è ancora stato messo nero su bianco. L’affare risulta comunque complicato per i toscani.