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Calciomercato Roma, la Fiorentina ci prova per Celik

Lorenza Suriano
Pubblicato 4 ore fa il 13/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, la Fiorentina ci prova per Celik

L’accordo tra Roma e Zeki Celik appare ormai a un passo, ma la Fiorentina vuole provare a inserirsi nella trattativa per il laterale turco.

Stando a quanto riporta il giornalista Lorenzo Lepore, la Fiorentina vuole provare a inserirsi nelle trattative tra Zeki Celik e la Roma per il rinnovo di contratto. Fabio Paratici, infatti, ha iniziato i contatti con l’entourage del turco, il cui prolungamento con i giallorossi pare definito da tempo ma non è ancora stato messo nero su bianco. L’affare risulta comunque complicato per i toscani.

Il rinnovo di Celik

Il terzino non è ancora rientrato a Roma. Impegnato al mondiale con la sua Turchia, potrà usufruire in ogni caso di un’altra settimana di vacanze. Da giorni si parla di un accordo ormai chiuso con la società dei Friedkin, ma la firma non è ancora arrivato. L’offerta della Roma si aggira attorno ai 3 milioni di euro, forte della possibilità di usufruire del Decreto Crescita.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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