La Roma riparte da Gasperini e Ryan

Gasperini ricomincia da una rosa senza nuovi innesti, priva dei nazionali e di Pellegrini e Celik senza contratto. Oggi atteso Ryan Friedin.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Cinquanta giorni dopo la notte del Bentegodi, quella che aveva consegnato alla Roma il terzo posto e il ritorno in Champions League, il cancello del Fulvio Bernardini si riapre. È il primo giorno della nuova stagione, il primo passo di un’annata che dovrà confermare quanto di straordinario costruito nel primo capitolo del ciclo Gasperini.

Il raduno, però, avrà inevitabilmente un volto ridotto. Tra gli assenti ci sono i protagonisti impegnati al Mondiale – N’Dicka, Salah-Eddine, El Aynaoui, Malen e Koné, in corsa e atteso dalla semifinale – oltre a Celik e Pellegrini, entrambi ancora senza contratto.

Restano così appena tredici giocatori di movimento della rosa della scorsa stagione, considerando anche Wesley che sta rientrando dall’infortunio muscolare, ai quali si aggiungono i portieri Svilar, Zelezny, Gollini e Vasquez, tornato dal prestito. Gasperini, almeno in questa prima fase, non attingerà dalla Primavera, mentre resta da sciogliere il nodo legato ai rientranti dai prestiti, da Kumbulla a Mannini, passando per Pagano, Reale e Cherubini.

Gasperini inizia subito, Ryan Friedkin atteso a Trigoria

La convocazione è fissata entro mezzogiorno. Qualcuno ha anticipato i tempi, come Gollini e soprattutto Wesley, già al lavoro con il consueto entusiasmo. Gli altri raggiungeranno il centro sportivo in mattinata per il pranzo di gruppo prima di iniziare a sudare davvero. Nel pomeriggio scatteranno visite mediche, test atletici e, dalle 17, le prime esercitazioni sul campo, con il pallone subito protagonista.

L’attesa più grande è tutta per Paulo Dybala. La giornata sarà anche quella dell’annuncio del suo rinnovo, una notizia destinata ad accendere l’entusiasmo dei tifosi e a dare ulteriore forza al progetto tecnico. Ci sarà anche Soulé, al centro delle attenzioni del mercato inglese e reduce da settimane complicate, segnate da indiscrezioni e rumors che lo hanno coinvolto indirettamente. Oggi è atteso l’arrivo di Ryan Friedkin.