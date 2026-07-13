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Calciomercato Roma, accordo con il vice-Malen: Tresoldi dice “si” ai giallorossi

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 ora fa il 13/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, accordo con il vice-Malen: Tresoldi dice “si” ai giallorossi

Questa settimana potrebbe essere decisiva per i giallorossi, sia in ottica rinnovi, dove dopo l’ufficialità di Dybala, si attende anche quella per Celik e Pellegrini, ma anche in ottica nuovi acquisti.

La Roma continua a seguire diversi profili in determinate zone del campo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e il focus dei giallorossi per ora rimane sul reparto d’attacco. I ruoli da ricoprire il prima possibile sono principalmente due: l’esterno d’attacco e il vice-Malen. Per quanto riguarda il secondo, il club capitolino sembra aver già trovato il profilo giusto: Niccolò Tresoldi.

Accordo tra Roma e Tresoldi: si cerca l’intesa con il Brugge

L’attaccante del Club Brugge, negli ultimi giorni è stato molte volte accostato ai giallorossi e lo stesso giocatore non nasconde che apprezzerebbe la destinazione. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira su X la Roma avrebbe raggiunto l’accordo con Niccolò Tresoldi, attaccante 21enne di proprietà del Brugge, per un contratto fino al 2031.

L’attaccante ha dato priorità ai giallorossi che adesso proveranno a trovare un accordo con la società belga che chiede circa 25 milioni per il cartellino del giocatore.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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