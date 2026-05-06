La Roma questo pomeriggio è tornata ad allenarsi al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno stagionale.
I giallorossi di Gasperini, saranno attesi domenica 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio Tardini, dove affronteranno il Parma di Cuesta.
Continua la preparazione tra esercitazioni tattiche e partitelle
La squadra ha svolto una seduta di allenamento
caratterizzata da esercitazioni tecniche e tattiche, focalizzate sui movimenti di squadra e sulla gestione delle varie situazioni di gioco, concludendo con una partitella
. Tra gli infortunati, Lorenzo Pellegrini si è allenato ancora a parte, come Zaragoza e Dovbyk. Donyel Malen
invece, ha svolto lavoro personalizzato
come da programma prestabilito.