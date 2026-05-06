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Trigoria, Pellegrini ancora a parte: lavoro personalizzato per Malen

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, Pellegrini ancora a parte: lavoro personalizzato per Malen

La Roma questo pomeriggio è tornata ad allenarsi al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno stagionale.

I giallorossi di Gasperini, saranno attesi domenica 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio Tardini, dove affronteranno il Parma di Cuesta.

Continua la preparazione tra esercitazioni tattiche e partitelle

La squadra ha svolto una seduta di allenamento caratterizzata da esercitazioni tecniche e tattiche, focalizzate sui movimenti di squadra e sulla gestione delle varie situazioni di gioco, concludendo con una partitella. Tra gli infortunati, Lorenzo Pellegrini si è allenato ancora a parte, come Zaragoza e Dovbyk. Donyel Malen invece, ha svolto lavoro personalizzato come da programma prestabilito.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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