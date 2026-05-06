Grazie agli insegnamenti di Gian Piero Gasperini, Niccolò Pisilli, ha finalmente raggiunto la consacrazione nel centrocampo della Roma.

Il talento prodotto dal vivaio giallorosso, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento alle richieste del tecnico di Grugliasco, e ora si sta rivelando uno dei migliori giocatori della rosa della Roma. Contro la Fiorentina ha ricevuto il premio di MVP del match e con 4 gol e 3 assist, in tutte le competizioni, ha già superato il suo record di score stagionale.

Non solo la Juventus: Pisilli fa gola anche all’estero

Dopo esser stato ad un passo dalla cessione a gennaio, ora diversi club sono pronti a rifarsi avantisecondo quanto riportato da Eleonora Trotta . Il club bianconero già nella sessione di mercato invernale era interessata ad acquistare il centrocampista azzurro, ed

La società di Torino, però, non è l’unica interessata e Pisilli inizia a far gola anche a big estere. Infatti, il classe 2004, ha estimatori anche da Bundesliga e Premier League.