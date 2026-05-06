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Calciomercato Roma, la Juventus punta Pisilli: interesse anche dalla Bundesliga e la Premier League

Redazione
Pubblicato 5 minuti fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, la Juventus punta Pisilli: interesse anche dalla Bundesliga e la Premier League

Grazie agli insegnamenti di Gian Piero Gasperini, Niccolò Pisilli, ha finalmente raggiunto la consacrazione nel centrocampo della Roma.

Il talento prodotto dal vivaio giallorosso, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento alle richieste del tecnico di Grugliasco, e ora si sta rivelando uno dei migliori giocatori della rosa della Roma. Contro la Fiorentina ha ricevuto il premio di MVP del match e con 4 gol e 3 assist, in tutte le competizioni, ha già superato il suo record di score stagionale.

Non solo la Juventus: Pisilli fa gola anche all’estero

Dopo esser stato ad un passo dalla cessione a gennaio, ora diversi club sono pronti a rifarsi avanti per provare a strappare il classe 2004 ai giallorossi. Pisilli, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, è oggetto del desiderio della Juventus. Il club bianconero già nella sessione di mercato invernale era interessata ad acquistare il centrocampista azzurro, ed è pronta a tornare all’assalto in estate. 

La società di Torino, però, non è l’unica interessata e Pisilli inizia a far gola anche a big estere. Infatti, il classe 2004, ha estimatori anche da Bundesliga e Premier League.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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